Аргентина попросила кредиторов списать ей 25% долга

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Аргентина предложила держателям выпущенных ею бондов согласиться на списание 25% долга, составляющего 9 млрд. долларов США, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Это предложение последовало по итогам пяти дней напряженных переговоров с кредиторами в Нью-Йорке. Таким образом, Аргентина, по сути, согласилась на погашение оставшейся 75-процентной части.

Речь идет о долге, оставшемся за страной после крупнейшего в ее истории дефолта 2001 года на общую сумму в 132 миллиарда долларов. В течение 2000-х годов стране удалось реструктурировать 93% долга, но держатели 7% ценных бумаг страны через нью-йоркский суд добились права на полное возвращение кредитов.

Невыполнение решения американского суда серьезно ограничило возможности Аргентины по заимствованиям на внешних рынках.

Дело рассматривалось в Нью-Йорке ввиду того, что Буэнос-Айрес осуществлял некоторые выплаты кредиторам через местный банк - этого оказалось достаточно, чтобы подпасть под юрисдикцию американского суда.