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Аргентина перестала сама печатать свои деньги ради экономии

Аргентина перестала сама печатать свои деньги ради экономии Центробанк Аргентины разорвал контракт с местным монетным двором на печать банкнот номиналом 1000 ($0,98) и 2000 ($1,9) песо из-за высокой стоимости.
Другие страны
29 октября 2024 г. 08:18
Аргентина перестала сама печатать свои деньги ради экономии

Центробанк Аргентины разорвал контракт с местным монетным двором на печать банкнот номиналом 1000 ($0,98) и 2000 ($1,9) песо из-за высокой стоимости.

Как передает Report, об этом сообщила газета La Nacion.

По ее данным, сотрудники монетного двора были отправлены в вынужденный отпуск.

"Банкноты, печать которых прекратится, не нужны. Сегодня система уже достаточно снабжена ими и нужны купюры большего номинала", - сказал изданию источник в ЦБ.

Помимо 1000 и 2000, в Аргентине используются купюры в 100 ($0,01), 500 ($0,05) и 10 000 ($9,8) песо. Крупнейшие банкноты страна получает из Китая. Компания из этой страны также выиграла контракт на печать купюр номиналом 20000 песо ($19,6), появление которых ожидается в конце года. Как пишет La Nacion, заявки на участие в тендере подавали компании из США, Бразилии, Франции и Великобритании, и все они предлагали более низкую стоимость печати, чем аргентинский монетный двор.

Президент Аргентины Хавьер Милей в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике.

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