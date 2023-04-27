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Аргентина переходит на оплату импорта из Китая в юанях

Аргентина переходит на оплату импорта из Китая в юанях Аргентина будет оплачивать импорт из Китая в юанях, а не долларах.
Другие страны
27 апреля 2023 г. 03:18
Аргентина переходит на оплату импорта из Китая в юанях

Аргентина будет оплачивать импорт из Китая в юанях, а не долларах.

Как передает Report, об этом написал в Twitter министр экономики латиноамериканской страны Серхио Масса.

«Вместе с послом КНР Цзоу Сяоли и предпринимателями мы активируем своп с Китаем, что позволит нам оплачивать в юанях импорт из этой страны и заместить тем самым 1,04 млрд долларов в апреле и 790 млн начиная с мая", - написал глава аргентинского Минэкономики.

Он добавил, что из-за "худшей в истории страны засухи" экспорт Аргентины сократился на 15 млрд долларов.

По словам министра, такая ситуация поставила Аргентину перед трудной задачей по сохранению резервов для поддержания уровня импорта материалов и товаров, которые играют ключевую роль для экономической деятельности и производства в стране.

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