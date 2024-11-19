Аргентина отозвала своих военных из миротворческой миссии ООН в Ливане

Аргентина отозвала четырех своих военных, состоявших в миротворческой миссии ООН в Ливане.

Аргентина отозвала четырех своих военных, состоявших в миротворческой миссии ООН в Ливане.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель генерального секретаря всемирной организации Жан-Пьер Лакруа в ходе брифинга для журналистов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Да, Аргентина отозвала, как я полагаю, четырех офицеров из состава ВСООНЛ (Временные силы ООН в Ливане - ред.) и группы наблюдателей в Ливане. Принятие такого решения является прерогативой любого государства-члена", - сказал он.

В ООН приняли такое решение "к сведению", добавил Лакруа.

Отметим, что Аргентина стала первой из стран-доноров ВСООНЛ, отозвавшей своих военных из миротворческой миссии. Решение последовало на фоне операции Израиля в Ливане и участившихся атак против самих миротворцев на "голубой линии".