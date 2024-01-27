Аргентина отложит часть экономических реформ из-за отсутствия поддержки

Правительство Аргентины уберет из направленного в парламент законопроекта часть экономических реформ, чтобы ускорить одобрение остального пакета мер.
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"Мы видим консенсус по поводу самой главной части закона, в которую входят 500 статей, которые закладывают базу для роста, а также определенное несогласие с экономической частью. Мы всех выслушали и понимаем значительную часть их требований. Мы решили убрать главу, касающуюся фискальной политики, чтобы упростить и ускорить принятие законопроекта", - сказал он на пресс-конференции.
По словам Капуто, правительство отзовет, в частности, рассмотрение пунктов, касающихся налоговой амнистии и экспортных пошлин, планы повышения которых вызвали критику со стороны губернаторов.
"Мы выделим немного больше времени, чтобы понять, как мы можем улучшить положение аргентинцев в сфере фискальной политики, не отказываясь от цели достижения нулевого дефицита", - сказал министр.