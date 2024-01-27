Аргентина отложит часть экономических реформ из-за отсутствия поддержки

Правительство Аргентины уберет из направленного в парламент законопроекта часть экономических реформ, чтобы ускорить одобрение остального пакета мер.

Правительство Аргентины уберет из направленного в парламент законопроекта часть экономических реформ, чтобы ускорить одобрение остального пакета мер.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр экономики страны Луис Капуто.

"Мы видим консенсус по поводу самой главной части закона, в которую входят 500 статей, которые закладывают базу для роста, а также определенное несогласие с экономической частью. Мы всех выслушали и понимаем значительную часть их требований. Мы решили убрать главу, касающуюся фискальной политики, чтобы упростить и ускорить принятие законопроекта", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Капуто, правительство отзовет, в частности, рассмотрение пунктов, касающихся налоговой амнистии и экспортных пошлин, планы повышения которых вызвали критику со стороны губернаторов.

"Мы выделим немного больше времени, чтобы понять, как мы можем улучшить положение аргентинцев в сфере фискальной политики, не отказываясь от цели достижения нулевого дефицита", - сказал министр.