Аргентина назвала попытку госпереворота в Боливии инсценировкой

Администрация президента Аргентины Хавьера Милея назвала ложными заявления властей Боливии о попытке госпереворота в стране.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Администрации.
"Офис президента осуждает ложное заявление о госперевороте, которое было озвучено правительством Боливии 26 июня и которое, как подтвердилось к настоящему дню, было мошенничеством", - сказано в заявлении.
В нем утверждается, что обстоятельства попытки госпереворота сразу показались правительству малоубедительными. "Боливийская демократия находится в опасности. Не из-за военного переворота, а потому что исторически социалистические правительства превращаются в диктатуры", - считает офис президента Аргентины.
Ранее бывший президент Боливии Эво Моралес обвинил действующего главу государства Луиса Арсе в том, что он "обманул народ Боливии и мир".