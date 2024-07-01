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Аргентина назвала попытку госпереворота в Боливии инсценировкой

Аргентина назвала попытку госпереворота в Боливии инсценировкой Администрация президента Аргентины Хавьера Милея назвала ложными заявления властей Боливии о попытке госпереворота в стране.
Другие страны
1 июля 2024 г. 09:32
Аргентина назвала попытку госпереворота в Боливии инсценировкой

Администрация президента Аргентины Хавьера Милея назвала ложными заявления властей Боливии о попытке госпереворота в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Администрации.

"Офис президента осуждает ложное заявление о госперевороте, которое было озвучено правительством Боливии 26 июня и которое, как подтвердилось к настоящему дню, было мошенничеством", - сказано в заявлении.

В нем утверждается, что обстоятельства попытки госпереворота сразу показались правительству малоубедительными. "Боливийская демократия находится в опасности. Не из-за военного переворота, а потому что исторически социалистические правительства превращаются в диктатуры", - считает офис президента Аргентины.

Ранее бывший президент Боливии Эво Моралес обвинил действующего главу государства Луиса Арсе в том, что он "обманул народ Боливии и мир".

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Версия на азербайджанском языке Rəsmi Buenos-Ayres: Boliviyada dövlət çevrilişi cəhdi quramadır
Версия на английском языке Argentine authorities say coup attempt in Bolivia was staged

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