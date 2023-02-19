О нас

Аргентина отправила Украине очередную партию гуманитарной помощи

Аргентина отправила Украине очередную партию гуманитарной помощи Новый самолет с гуманитарной помощью для Украины отправился из Аргентины в Польшу.
Другие страны
19 февраля 2023 г. 09:07
Аргентина отправила Украине очередную партию гуманитарной помощи

Новый самолет с гуманитарной помощью для Украины отправился из Аргентины в Польшу.

Как передает Report, об этом сообщило министерство иностранных дел южноамериканской страны.

"Руководство Агентства по международному сотрудничеству и гуманитарной помощи Аргентины, которое находится в подчинении МИД и управляется Сабиной Фредерик, оказало содействие в отправке 12-й партии помощи украинцам, пострадавшим от военного конфликта на их территории", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что партию гуманитарной помощи собрала украинская диаспора, живущая в Аргентине. В нее, в частности, вошли лекарства, которые пожертвовала аргентинская фармацевтическая компания.

Помощь будет доставлена в Польшу, откуда ее перенаправят в Киев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Argentina Ukrayna üçün humanitar yardım göndərib

Самое читаемое

Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера Ливерпуля
Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера "Ливерпуля"
14 февраля 2023 г. 06:29
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
15 февраля 2023 г. 06:07
В Баку столкнулись четыре автомобиля
В Баку столкнулись четыре автомобиля
15 февраля 2023 г. 22:24
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
16 февраля 2023 г. 10:24
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
16 февраля 2023 г. 16:08
В Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
ФотоВ Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
17 февраля 2023 г. 10:10
Катар заинтересован во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном
ФотоКатар заинтересован во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном
12 февраля 2023 г. 17:18
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 49 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 49 автомобилей российских миротворцев
13 февраля 2023 г. 20:30
Число погибших в Сирии превысило 4,5 тыс. человек
Число погибших в Сирии превысило 4,5 тыс. человек
13 февраля 2023 г. 14:22
Азербайджан начал экспортировать животный жир в еще одну среднеазиатскую страну
Азербайджан начал экспортировать животный жир в еще одну среднеазиатскую страну
15 февраля 2023 г. 11:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi