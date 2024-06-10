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Аргентина намерена возобновить с Великобританией обсуждение ситуации с Фолклендскими островами

Аргентина намерена возобновить с Великобританией обсуждение ситуации с Фолклендскими островами Правительство Аргентины готово возобновить с британскими властями обсуждение ситуации с Мальвинскими (Фолклендскими) островами.
Другие страны
10 июня 2024 г. 21:00
Аргентина намерена возобновить с Великобританией обсуждение ситуации с Фолклендскими островами

Правительство Аргентины готово возобновить с британскими властями обсуждение ситуации с Мальвинскими (Фолклендскими) островами.

Как передает Report, об этом сообщает EFE со ссылкой на коммюнике аргентинского МИД.

"Правительство Хавьера Милея желает поддерживать тесные связи с Великобританией, что подразумевает под собой обстоятельный и конструктивный диалог по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, с перспективой выстраивания климата доверия и возобновления переговоров, в частности и по вопросу об островах", - сказано в заявлении.

Спор о принадлежности Мальвинских (Фолкендских) островов в новейшей истории продолжается с 1982 года, когда между Аргентиной и Великобританией произошел вооруженный конфликт, в результате которого погибли 649 аргентинцев, 255 британцев и три местных жителя.

Сейчас острова являются британской заморской территорией, Аргентина оспаривает у Великобритании право на эту территорию.

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