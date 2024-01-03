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Аргентина готова решить с Британией спор о принадлежности Фолклендских островов

Аргентина готова решить с Британией спор о принадлежности Фолклендских островов Новое правительство Аргентины во главе с президентом Хавьером Милеем заявило, что хотело бы выстроить зрелые отношения с Великобританией, несмотря на территориальный спор о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов.
Другие страны
3 января 2024 г. 23:47
Аргентина готова решить с Британией спор о принадлежности Фолклендских островов

Новое правительство Аргентины во главе с президентом Хавьером Милеем заявило, что хотело бы выстроить зрелые отношения с Великобританией, несмотря на территориальный спор о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов.

Как передает Report, об этом говорится в релизе МИД Аргентины по случаю 191-й годовщины оккупации остров Великобританией.

"Зрелые отношения с Великобританией предусматривают предметный и конструктивный диалог по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, с целью создания климата доверия, способствующего возобновлению переговоров (по статусу островов - ред.)", - отмечается в сообщении.

Правительство Аргентины в очередной раз напомнило о своей готовности провести двусторонние переговоры для решения территориального спора о суверенитете островов "в соответствии с положениями соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН".

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