Аргентина готова решить с Британией спор о принадлежности Фолклендских островов

Новое правительство Аргентины во главе с президентом Хавьером Милеем заявило, что хотело бы выстроить зрелые отношения с Великобританией, несмотря на территориальный спор о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов.

Новое правительство Аргентины во главе с президентом Хавьером Милеем заявило, что хотело бы выстроить зрелые отношения с Великобританией, несмотря на территориальный спор о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов.

Как передает Report, об этом говорится в релизе МИД Аргентины по случаю 191-й годовщины оккупации остров Великобританией.

"Зрелые отношения с Великобританией предусматривают предметный и конструктивный диалог по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, с целью создания климата доверия, способствующего возобновлению переговоров (по статусу островов - ред.)", - отмечается в сообщении.

Правительство Аргентины в очередной раз напомнило о своей готовности провести двусторонние переговоры для решения территориального спора о суверенитете островов "в соответствии с положениями соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН".