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Аргентина денонсировала соглашение с Великобританией о Фолклендских островах

Аргентина денонсировала соглашение с Великобританией о Фолклендских островах Аргентина уведомили Великобританию о денонсации соглашения Форадори-Данкан, который касается вопросов ведения административно-хозяйственной деятельности в районе Фолклендских островов.
Другие страны
3 марта 2023 г. 02:52
Аргентина денонсировала соглашение с Великобританией о Фолклендских островах

Аргентина уведомили Великобританию о денонсации соглашения Форадори-Данкан, который касается вопросов ведения административно-хозяйственной деятельности в районе Фолклендских островов.

Как передает Report, об этом написал в Twitter главы МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро.

В сообщении указывается: "Аргентина сообщила о решении прекратить действие "Пакта Форадори-Данкан", заключенного в 2016 году". Кафьеро добавил: "Я сделал это на встрече с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли в ходе встречи министров иностранных дел стран Группы двадцати в Нью-Дели".

В 2016 году был подписан пакт между замглавой внешнеполитического ведомства Аргентины Карлосом Форадори и замминистром иностранных дел Великобритании Аланом Данканом. Документ подразумевает диалог между Аргентиной и Великобританией для улучшения экономической ситуации на Фолклендских островах.

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли ответил на сообщение в Twitter. Он написал: "Фолклендские острова являются британскими. Жители островов имеют право решать свое будущее - они решили остаться заморской территорией Великобритании".

Великобритания присоединила острова в 1833 году. 200 лет они являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией.

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