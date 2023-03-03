Аргентина денонсировала соглашение с Великобританией о Фолклендских островах

Аргентина уведомили Великобританию о денонсации соглашения Форадори-Данкан, который касается вопросов ведения административно-хозяйственной деятельности в районе Фолклендских островов.

Аргентина уведомили Великобританию о денонсации соглашения Форадори-Данкан, который касается вопросов ведения административно-хозяйственной деятельности в районе Фолклендских островов.

Как передает Report, об этом написал в Twitter главы МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро.

В сообщении указывается: "Аргентина сообщила о решении прекратить действие "Пакта Форадори-Данкан", заключенного в 2016 году". Кафьеро добавил: "Я сделал это на встрече с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли в ходе встречи министров иностранных дел стран Группы двадцати в Нью-Дели".

В 2016 году был подписан пакт между замглавой внешнеполитического ведомства Аргентины Карлосом Форадори и замминистром иностранных дел Великобритании Аланом Данканом. Документ подразумевает диалог между Аргентиной и Великобританией для улучшения экономической ситуации на Фолклендских островах.

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли ответил на сообщение в Twitter. Он написал: "Фолклендские острова являются британскими. Жители островов имеют право решать свое будущее - они решили остаться заморской территорией Великобритании".

Великобритания присоединила острова в 1833 году. 200 лет они являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией.