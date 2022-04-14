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Арестович подтвердил попадание в плен морпехов в Мариуполе

Арестович подтвердил попадание в плен морпехов в Мариуполе Во время соединения 36-й бригады морской пехоты с полком "Азов" в Мариуполе часть морпехов попали в плен.
Другие страны
14 апреля 2022 г. 09:40
Арестович подтвердил попадание в плен морпехов в Мариуполе

Во время соединения 36-й бригады морской пехоты с полком "Азов" в Мариуполе часть морпехов попали в плен.

Как передает Report cо ссылкой на УНИАН, эту информацию подтвердил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В то же время он опроверг информацию об огромном количестве пленных, которую распространяет российская сторона.

"Надо сказать, что часть 36-й бригады морской пехоты попала в плен при попытке прорыва... Это не тысяча человек, намного меньше. Вся эта тысяча человек - это полная ложь, в несколько раз увеличенная. Но попали. Часть пошла на соединение с "Азовом", а часть пошла на прорыв в другое место, потому что они были разъединены между собой и принимали решение, исходя из обстановки. И вот та, которая пошла в другом направлении, попала под артиллерийский и авиационный удар, потеряла много людей и в ходе боя попали в плен", - рассказал Арестович.

По его словам, та часть бригады, которой удалось прорваться, готова бороться дальше - после осуществленных действий оборона Мариуполя окрепла, усилились ее возможности.

Мариуполь с 1 марта заблокирован российскими войсками.

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