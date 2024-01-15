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Арестованы подозреваемые в намерении нарушить работу Лондонской фондовой биржи

Арестованы подозреваемые в намерении нарушить работу Лондонской фондовой биржи Британская полиция арестовала шесть человек по подозрению в намерении нарушить работу Лондонской фондовой биржи (LSE).
Другие страны
15 января 2024 г. 12:12
Арестованы подозреваемые в намерении нарушить работу Лондонской фондовой биржи

Британская полиция арестовала шесть человек по подозрению в намерении нарушить работу Лондонской фондовой биржи (LSE).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", правоохранительные органы проводят соответствующее расследование.

Согласно информации, активисты движения Palestine Action планировали утром в понедельник заблокировать вход в здание LSE и не допустить открытия биржи для проведения торгов. Эти действия могли иметь серьезные последствия, отметили в полиции.

Представитель LSE отказался комментировать ситуацию сетевому изданию MarketWatch, но уточнил, что в самом здании биржи торги не проводятся с 1986 года, все сделки осуществляются с помощью электронных средств связи.

В свою очередь, представитель Palestine Action заявил, что LSE привлекает миллиарды фунтов стерлингов для Израиля и проводит торги акциями оружейных компаний-поставщиков.

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