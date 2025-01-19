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Арестованный президент Южной Кореи призвал сторонников к сдержанности

Арестованный президент Южной Кореи призвал сторонников к сдержанности Арестованный президент Республики Корея Юн Сок Ёль призывает своих сторонников не прибегать к насильственным действиям.
Другие страны
19 января 2025 г. 11:05
Арестованный президент Южной Кореи призвал сторонников к сдержанности

Арестованный президент Республики Корея Юн Сок Ёль призывает своих сторонников не прибегать к насильственным действиям.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили адвокаты главы южнокорейского государства.

"Президент (Юн Сок Ёль - ред.) был удивлен и расстроен после того, как он услышал, что произошло сегодня утром в Западном окружном суде. В частности, его расстроило, что участвовало много молодых людей. Он высказал опасение, что силовое решение вопросов может сильно повредить стране и самому человеку. Глава государства понимает гнев и досаду сограждан, но просит выражать свое мнение мирными средствами", - говорится в заявлении.

По словам юристов, полиции тоже следует придерживаться более сдержанного подхода при реагировании на действия митингующих.

Напомним, что вечером 18 января Западный окружной суд Сеула постановил оставить под стражей Юн Сок Ёля по делу о мятеже. После решения суда группа протестующих ворвалась на территорию суда и устроила погром внутри здания, вступила в стычки с полицией. 46 человек были задержаны на месте. До этого полицейские задержали еще 40 человек за нападение на служебный автомобиль следователей и проникновение на территорию суда.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreyanın həbs olunan prezidenti tərəfdarlarını zorakılıqdan çəkinməyə çağırıb

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