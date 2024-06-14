О нас

Арестованного в Таджикистане депутата подозревают в подготовке вооруженного госпереворота

Арестованного в Таджикистане депутата подозревают в подготовке вооруженного госпереворота Арестованный бывший председатель Демократической партии Таджикистана Саиджафар Усмонзода подозревается в том, что он с помощью 3 тыс. бойцов террористических организаций, которые должны были прибыть из-за рубежа, планировал захватить здания военных и прав
Другие страны
14 июня 2024 г. 12:30
Арестованного в Таджикистане депутата подозревают в подготовке вооруженного госпереворота

Арестованный бывший председатель Демократической партии Таджикистана Саиджафар Усмонзода подозревается в том, что он с помощью 3 тыс. бойцов террористических организаций, которые должны были прибыть из-за рубежа, планировал захватить здания военных и правоохранительных структур и завладеть оружием.

Как передает Report, об этом сообщило государственное агентство Ховар.

Как отмечается в сообщении, на заседании парламента генеральный прокурор Юсуф Рахмон заявил, что, по версии следствия, Усмонзоде пообещали оказать финансовую помощь, а "Партия исламского возрождения Таджикистана" обещала "предоставить более трех тысяч бойцов террористической организации".

"Для совершения этого преступления Саиджафар Усмонзода запросил у представителя одной из зарубежных стран $10 млн для привлечения влиятельных людей и организации митингов", - приводит агентство слова Рахмона.

"По заранее намеченному плану они хотели в кратчайшие сроки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в ряде районов страны, захватив здания военных и правоохранительных органов и военных структур, хотели захватить оружие", - отметил генпрокурор.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Финляндии обнаружили новый для страны вид насекомых-вредителей
В Финляндии обнаружили новый для страны вид насекомых-вредителей
14 июня 2024 г. 12:20
В Индии не менее четырех человек погибли при пожаре в природном заповеднике
В Индии не менее четырех человек погибли при пожаре в природном заповеднике
14 июня 2024 г. 12:07
СМИ: ДР Конго планирует подать иск против Apple
СМИ: ДР Конго планирует подать иск против Apple
14 июня 2024 г. 11:58
Латвия в 2024 году повысит оборонные расходы до 3% ВВП
Латвия в 2024 году повысит оборонные расходы до 3% ВВП
14 июня 2024 г. 11:57
Мэр Варшавы заявил о решимости баллотироваться на пост президента Польши
Мэр Варшавы заявил о решимости баллотироваться на пост президента Польши
14 июня 2024 г. 11:34
Более 1,5 млн мусульман прибыли в Саудовскую Аравию для совершения хаджа
Более 1,5 млн мусульман прибыли в Саудовскую Аравию для совершения хаджа
14 июня 2024 г. 11:25
Люксембург намерен довести оборонные расходы до 2% ВВП к 2030 году
Люксембург намерен довести оборонные расходы до 2% ВВП к 2030 году
14 июня 2024 г. 11:08
Орбан отверг участие Венгрии в миссии НАТО в Украине
Орбан отверг участие Венгрии в миссии НАТО в Украине
14 июня 2024 г. 10:56
Палестина готова контролировать КПП Рафах вместе с наблюдателями
Палестина готова контролировать КПП "Рафах" вместе с наблюдателями
14 июня 2024 г. 10:14
СМИ: Трехсторонние учения Южной Кореи, Японии и США пройдут в этом месяце
СМИ: Трехсторонние учения Южной Кореи, Японии и США пройдут в этом месяце
14 июня 2024 г. 10:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi