Арестована министр культуры Южной Кореи из-за коррупционного скандала

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи Чо Юн Сун арестована после запроса спецкомиссии следователей, ведущих дело о коррупционном скандале в высших эшелонах власти, и подала в отставку, сообщает Report со ссылкой на Kiodo.

Чо Юн Сун подозревается в том, что она составила так называемый "черный список" деятелей искусств, критически настроенных против власти президента Пак Кын Хе. Список, включающий более 9400 артистов, музыкантов и деятелей культуры, был создан для того, чтобы обозначенные в нем лица были отрезаны от любых видов государственных субсидий и помощи.

Суд также выдал ордер на арест бывшего главы администрации президента.

Чо Юн Сун стала первым в истории страны министром, арестованным при исполнении служебных обязанностей.