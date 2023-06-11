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Арестована бывший первый министр Шотландии Никола Стёрджен

Арестована бывший первый министр Шотландии Никола Стёрджен Полиция Шотландии арестовала бывшую главу правительства страны и экс-лидера Шотландской национальной партии (ШНП) Николу Стёрджен в рамках расследования о финансировании ШНП.
Другие страны
11 июня 2023 г. 19:16
Арестована бывший первый министр Шотландии Никола Стёрджен

Полиция Шотландии арестовала бывшую главу правительства страны и экс-лидера Шотландской национальной партии (ШНП) Николу Стёрджен в рамках расследования о финансировании ШНП.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщает издание Sky.

"Никола Стёрджен по договоренности с полицией Шотландии присутствовала на допросе, где ее должны арестовать и допросить в связи с операцией "Бранчформ". Никола последовательно заявляла, что будет сотрудничать со следствием, если ее об этом попросят, и продолжает это делать", - сказал представитель бывшего первого министра.

Полиция Шотландии сегодня объявила об аресте "52-летней женщины", подозреваемой в связи с расследованием обстоятельств финансирования ШНП. Правоохранительные органы сообщили, что женщина находится под стражей, ее допрашивают следователи. Sky уточняет, что речь в пресс-релизе идет о госпоже Стёрджен.

В рамках проведения операции "Бренчформ" полиция Шотландии расследует, как именно были израсходованы 600 тыс. фунтов стерлингов, выделенных на проведение референдума о независимости от Великобритании.

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