В Париже арестован разыскиваемый 25 лет по обвинению в геноциде в Руанде

Во Франции арестовали руандийского бизнесмена Фелисьена Кабуга, которого разыскивали на протяжении 25 лет по обвинению в геноциде в Руанде, передает Report со ссылкой на Reuters.

"Сегодня Фелисьен Кабуга - один из самых разыскиваемых в мире преступников, который, как считается, играл ключевую роль в геноциде против (народности) тутси в Руанде в 1994 году", — сообщается в заявлении механизма судов (МОМУТ).

По данным французских властей, 84-летний руандиец жил в квартире в пригороде Парижа под чужим паспортом при пособничестве его детей.

В 1997 Кабуга был обвинен Международным трибуналом ООН по Руанде по семи пунктам, связанным с геноцидом местного населения. "При этом виновные в геноциде могут привлекаться к уголовной ответственности даже через 26 лет после совершения преступлений", — отметил главный прокурор Франции Серж Браммерц.

По версии Forbes в 2011 году Кабуга попал в список десяти самых опасных в мире криминальных главарей, которых разыскивает ФБР. Американские власти за информацию, которая могла бы привести к аресту Кабуги, объявляли награду в 5 млн. долларов США.

В 1994 году в Руанде в ходе геноцида в отношении тутси и умеренных политиков хуту были убиты около 800 тыс. человек.