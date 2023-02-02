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Арестован экс-замминистра обороны Украины

Арестован экс-замминистра обороны Украины Печерский районный суд Киева в четверг арестовал с альтернативой залога в 410 млн грн бывшего заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, подозреваемого в причастности к закупкам продуктов по завышенным ценам и некачественной амуниции.
Другие страны
2 февраля 2023 г. 19:33
Арестован экс-замминистра обороны Украины

Печерский районный суд Киева в четверг арестовал с альтернативой залога в 410 млн грн бывшего заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, подозреваемого в причастности к закупкам продуктов по завышенным ценам и некачественной амуниции.

Как передает Report, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Печерский суд вынес решение об избрании бывшему заместителю министра обороны меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой залога в 402 млн 600 тыс. грн", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 1 февраля сотрудники ГБР сообщили о подозрении недавно уволенному заместителю министра обороны Украины, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.

"Он лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупок бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных Сил Украины низкого качества на общую сумму более 1 млрд грн. Все договоры заключались по полной подписке", - сообщало Бюро.

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