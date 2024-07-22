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Арест экс-премьера Пакистана Имрана Хана продлен по новому обвинению в злоупотреблении властью

Арест экс-премьера Пакистана Имрана Хана продлен по новому обвинению в злоупотреблении властью Пакистанский суд по финансовой ответственности продлил арест на семь суток бывшего премьер-министра, основателя оппозиционной партии Техрик-и-Инсаф ("Движение за справедливость", ДЗС) Имрана Хана и его жены Бушры Биби для продолжения расследования по ново
Другие страны
22 июля 2024 г. 20:50
Арест экс-премьера Пакистана Имрана Хана продлен по новому обвинению в злоупотреблении властью

Пакистанский суд по финансовой ответственности продлил арест на семь суток бывшего премьер-министра, основателя оппозиционной партии Техрик-и-Инсаф ("Движение за справедливость", ДЗС) Имрана Хана и его жены Бушры Биби для продолжения расследования по новому обвинению в "злоупотреблении властью с целью присвоения для извлечения личной выгоды ювелирных подарков из государственной сокровищницы "Тошахана".

Как передает Report, об этом сообщает газета The Express Tribune.

Согласно информации, о продлении ареста было объявлено в присутствии на судебном заседании обоих обвиняемых, доставленных из тюрьмы Адиала, где Хан и его жена содержатся в одиночных камерах.

15 июля они были взяты под стражу на восемь суток по просьбе расследующего преступления коррупционной направленности Национального бюро подотчетности. Пребывание супругов в тюрьме должно было закончиться после того, как 13 июля суд Исламабада признал недействительным приговор о нарушении ими Закона о вступлении в брак.

Экс-премьер Пакистана отбывал тюремное заключение по двум приговорам, вынесенным судами в начале этого года. В январе политик был осужден к 10 годам тюремного заключения по обвинению в нарушении Закона о гостайне, в феврале Хан и его супруга получили семь лет лишения свободы за вступление в незаконный брак. Оба приговора позднее были признаны пакистанскими судами разных инстанций недействительными.

Хан возглавлял кабмин Пакистана в 2018-2022 гг. Экс-глава правительства был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия.

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