​Аравийские монархии призывают созвать международную конференцию по Йемену

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Страны-участницы Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) призвали к созыву международной конференции по восстановлению Йемена после завершения в стране военных действий.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении по итогам саммита ССАГПЗ, который сегодня завершил свою работу в Эр-Рияде.

"Призываем созвать международную конференцию по восстановлению Йемена после возвращения в страну стабильности и безопасности", - отмечается в документе.

Входящие в Совет страны высказались в поддержку "восстановления безопасности и за стабильное развитие Йемена во главе с законно избранными властями", а также "выступили за политическое решение конфликта в Йемене на основе ранее выдвинутой инициативы стран региона", - отмечается в документе.

Кроме того, аравийские монархи считают необходимым разработать экономическую программу по встраиванию экономики Йемена в экономику ССАГПЗ.

В Йемене продолжается вооруженный конфликт, где с одной стороны выступают повстанцы-хуситы из движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой - войска изгнанного ими президента Абд Раббу Мансура Хади, которых на земле и с воздуха поддерживают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Авиация коалиции с 26 марта наносит авиаудары в районах, контролируемых повстанцами. Численность наземных войск, направленных для поддержки Хади, по некоторым оценкам, составляет более 10 тысяч человек.