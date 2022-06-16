Аравийская коалиция задержала судно с топливом у берегов Йемена

Силы возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции задержали танкер с нефтепродуктами, направлявшийся в йеменский порт Ходейда, несмотря на наличие у него разрешения на заход.

Силы возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции задержали танкер с нефтепродуктами, направлявшийся в йеменский порт Ходейда, несмотря на наличие у него разрешения на заход.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя Йеменской нефтяной компании (Yemen Petroleum Company, YPC) Иссама аль-Мутаваккиля.

"Силы коалиции во главе с Саудовской Аравией в нарушение режима прекращения огня захватили танкер Bernis Halimeh, перевозящий 23 920 тонн бензина, и воспрепятствовали его заходу в порт Ходейда, несмотря на прохождение досмотра и получение разрешения от ООН", - цитирует агентство аль-Мутаваккиля. По его словам, за последние 24 часа это уже второй подобный случай с танкером для Йемена, получившим разрешение от ООН.

В Эр-Рияде с 30 марта по 7 апреля без участия представителей мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) проходили межйеменские консультации, созванные по инициативе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и под эгидой ООН. Во время этих встреч специальный посланник ООН по Йемену Ханс Грундберг объявил, что их участники согласились приостановить бои на два месяца, затем действие договоренности было продлено.