Аравийская коалиция сообщила о ликвидации за сутки 80 хуситов в Йемене

Около 80 сторонников мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) убиты за минувшие сутки в результате ударов аравийской коалиции в Йемене.

Около 80 сторонников мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) убиты за минувшие сутки в результате ударов аравийской коалиции в Йемене.

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении альянса, которое приводит телеканал Al Arabiya .

"За последние 24 часа мы совершили в общей сложности 17 атак на хуситов в йеменской провинции Мариб, - говорится в информации. - В результате ударов было уничтожено девять единиц военной техники и убито 80 мятежных хуситов".

Альянс также заявил, что ВВС коалиции нанесли авиаудары по военным укреплениям и лагерям хуситов в Сане. В ходе бомбардировок были уничтожены склады с боеприпасами и установка для запуска беспилотников в районе горы Эн-Наби-Шаиб.