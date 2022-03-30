Аравийская коалиция прекращает боевые действия в Йемене

Аравийская коалиция под руководством Саудовской Аравии заявила о прекращении боевых действий в Йемене на время межйеменских переговоров в Эр-Рияде, которые начинаются сегодня.

Аравийская коалиция под руководством Саудовской Аравии заявила о прекращении боевых действий в Йемене на время межйеменских переговоров в Эр-Рияде, которые начинаются сегодня.

Как передает Report, об этом сообщило саудовское информационное агентство SPA со ссылкой на заявление альянса.

"Объединенное командование коалиции объявляет о прекращении всех военных операций на территории Йемена с 06:00 среды, чтобы обеспечить успех консультаций в Эр-Рияде и создать благоприятную атмосферу для миротворчества в течение священного месяца рамадан, - говорится в заявлении. - Мы будем придерживаться режима прекращения огня и примем все меры для его соблюдения".

Решение альянса было принято в ответ на призыв генерального секретаря Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Наифа Фалаха Мубарака аль-Хаджрафа ко всем сторонам конфликта в Йемене приостановить боевые действия на время межйеменских консультаций, которые пройдут в Эр-Рияде с 30 марта по 7 апреля.