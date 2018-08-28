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    Аравийская коалиция атаковала международный аэропорт и военную базу в Йемене

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией совершили атаку на международный аэропорт в Сане.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил телеканал Al Arabiya.

    По его данным, удары также пришлись на расположенную к северу от столицы Йемена военную авиабазу.

    В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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