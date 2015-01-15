Аракчи: в переговорах между Ираном и США рано говорить о прогрессе

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Двусторонние переговоры между главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и госсекретарем США Джоном Керри в среду в Женеве были напряженные и деловые, однако пока рано говорить о продвижении в урегулировании, заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам многочасовой дискуссии.

"У нас прошли очень напряженные и серьезные переговоры, которые продолжались почти 8 часов. Мы обсудили почти все вопросы, которые были на столе переговоров. Это было очень серьезно, по-деловому. Мы положительно оцениваем то, что на встрече были министры, потому что они могли дать направление переговорам, которые продолжатся на уровне заместителей и экспертов", - заявил он.

Аракчи добавил, что в четверг заместители продолжат встречи на своем уровне, а также проведут экспертные дискуссии.

"Пока рано судить о том, был ли достигнут прогресс, или о том, сможем ли мы его достичь", - добавил замглавы МИД Ирана, передает Report.