Стало известно время проведения встречи Керри и Зарифа по иранской ядерной программе

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, вероятно, проведут двусторонние переговоры 15 марта по ядерной программе. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Мы планируем встретиться вновь 15 марта. Место до сих пор не определено, необходима большая координация, но его скоро определят. Я думаю, что Керри и Зариф проведут двустороннюю встречу", - сообщил он журналистам по итогам переговоров "шестерки" и Ирана в швейцарском городе Монтрё.