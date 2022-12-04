Арахамия: Украина готова обеспечить гарантии безопасности для России

Украина может обеспечить гарантии безопасности для России, но для этого РФ необходимо выполнить ряд условий.
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"Украина готова обеспечить России гарантии безопасности. Для этого достаточно: покинуть территорию нашей страны, выплатить репарации, наказать всех военных преступников, добровольно сдать ядерное оружие", - отметил Д. Арахамия.
Он подчеркнул, что только при выполнении вышеперечисленных условий Украина может сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности.
Отметим, что Давид Арахамия был главой украинской делегации во время переговоров с российской стороной.