Арахамия: Украина готова обеспечить гарантии безопасности для России

Украина может обеспечить гарантии безопасности для России, но для этого РФ необходимо выполнить ряд условий.

Украина может обеспечить гарантии безопасности для России, но для этого РФ необходимо выполнить ряд условий.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом написал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

"Украина готова обеспечить России гарантии безопасности. Для этого достаточно: покинуть территорию нашей страны, выплатить репарации, наказать всех военных преступников, добровольно сдать ядерное оружие", - отметил Д. Арахамия.

Он подчеркнул, что только при выполнении вышеперечисленных условий Украина может сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности.

Отметим, что Давид Арахамия был главой украинской делегации во время переговоров с российской стороной.