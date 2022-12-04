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Арахамия: Украина готова обеспечить гарантии безопасности для России

Арахамия: Украина готова обеспечить гарантии безопасности для России Украина может обеспечить гарантии безопасности для России, но для этого РФ необходимо выполнить ряд условий.
Другие страны
4 декабря 2022 г. 08:57
Арахамия: Украина готова обеспечить гарантии безопасности для России

Украина может обеспечить гарантии безопасности для России, но для этого РФ необходимо выполнить ряд условий.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом написал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

"Украина готова обеспечить России гарантии безопасности. Для этого достаточно: покинуть территорию нашей страны, выплатить репарации, наказать всех военных преступников, добровольно сдать ядерное оружие", - отметил Д. Арахамия.

Он подчеркнул, что только при выполнении вышеперечисленных условий Украина может сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности.

Отметим, что Давид Арахамия был главой украинской делегации во время переговоров с российской стороной.

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Версия на азербайджанском языке David Araxamiya: “Ukrayna Rusiya üçün təhlükəsizlik zəmanəti verə bilər”

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