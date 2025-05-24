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Арагчи в Ватикане: Иран настаивает на праве использовать мирный атом

Арагчи в Ватикане: Иран настаивает на праве использовать мирный атом Арагчи в Ватикане: Иран настаивает на праве использовать мирный атом
Другие страны
24 мая 2025 г. 09:29
Арагчи в Ватикане: Иран настаивает на праве использовать мирный атом

Глава МИД Ирана Сейед Аббас Арагчи встретился с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами Полом Галлахером

Как сообщает Report со ссылкой на МИД ИРИ, встреча прошла в рамках визита иранской делегации для участия в переговорах с США по ядерной программе.

Иранский министр выразил соболезнования в связи с недавней кончиной Папы Римского Франциска и поздравил с избранием нового понтифика Льва XIV.

Арагчи заявил, что иранский народ имеет неотъемлемое право на мирное использование ядерной энергии и проинформировал представителей Святого Престола о ходе переговоров с Вашингтоном.

Стороны также обсудили ситуацию в секторе Газа и подчеркнули необходимость урегулирования напряженности на Ближнем Востоке.

Собеседники также рассмотрели текущее состояние двусторонних связей Ирана и Ватикана, обсудили вопросы межрелигиозного диалога и мирного урегулирования конфликтов.

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Версия на азербайджанском языке Əraqçi: İran atomdan dinc məqsədlər üçün istifadə etmək hüququnda israrlıdır

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