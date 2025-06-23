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Арагчи: Тегеран проводит регулярные консультации с Москвой по всем направлениям

Арагчи: Тегеран проводит регулярные консультации с Москвой по всем направлениям Арагчи: Эскалация на Ближнем Востоке растет с каждым днем
Другие страны
23 июня 2025 г. 13:52
Арагчи: Тегеран проводит регулярные консультации с Москвой по всем направлениям

Иран на регулярной основе ведет консультации с Россией по всем спектрам вопросов.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

"Мы [Иран] постоянно на регулярной основе ведем консультации с российскими коллегами по всем вопросам", - сказал Арагчи.

По его словам, эскалация на Ближнем Востоке растет из-за действий США и Израиля по отношению к Ирану.

"Наша встреча проходит в то время, когда в регионе [Ближнего Востока] усугубляются кризисы <...> Вы видите, что уровень эскалации разрастается с каждым днем, поскольку Израиль и США совершают атаки на наши объекты", - сказал Арагчи, назвав эти действия "нелегитимными".

"Эти действия нарушают международные нормы. Мы защищаем наш суверенитет", - добавил глава иранской дипломатии.

Арагчи также поблагодарил Россию за осуждение атак США и Израиля по ядерным объектам Ирана.

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Версия на английском языке Araghchi: Escalation in Middle East growing due to actions of US, Israel
Версия на азербайджанском языке Əraqçi: Yaxın Şərqdə gərginlik ABŞ və İsrailin İrana qarşı addımları səbəbindən artır

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