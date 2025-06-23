Арагчи: Тегеран проводит регулярные консультации с Москвой по всем направлениям

Арагчи: Эскалация на Ближнем Востоке растет с каждым днем

Иран на регулярной основе ведет консультации с Россией по всем спектрам вопросов.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

"Мы [Иран] постоянно на регулярной основе ведем консультации с российскими коллегами по всем вопросам", - сказал Арагчи.

По его словам, эскалация на Ближнем Востоке растет из-за действий США и Израиля по отношению к Ирану.

"Наша встреча проходит в то время, когда в регионе [Ближнего Востока] усугубляются кризисы <...> Вы видите, что уровень эскалации разрастается с каждым днем, поскольку Израиль и США совершают атаки на наши объекты", - сказал Арагчи, назвав эти действия "нелегитимными".

"Эти действия нарушают международные нормы. Мы защищаем наш суверенитет", - добавил глава иранской дипломатии.

Арагчи также поблагодарил Россию за осуждение атак США и Израиля по ядерным объектам Ирана.