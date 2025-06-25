Арагчи: Удар по базе США не преследовал цель нарушить суверенитет Катара

Арагчи: Удар базе США не преследовал цель нарушить суверенитет Катара

Действия Израиля и Соединенных Штатов против Ирана укрепили решимость исламской республики продолжать развитие своей ядерной программы.

Как передает Report, об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в интервью газете Al Araby Al Jadeed.

"Это положительным образом отразилось [на стремлении Ирана продолжать развитие ядерной программы], укрепило нашу волю, сделало нас более решительными и упорными. Мы приложили серьезные усилия ради этих технологических достижений, наши ученые принесли огромные жертвы, отдав свои жизни ради достижения этой цели. Ради этого наш народ терпел санкции, из-за этого вопроса нашей нации была навязана война. Очевидно, что никто в Иране не откажется от ядерных технологий", - отметил министр.

Он также заявил, что ядерная программа Ирана была прозрачной и реализовывалась под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отвечая на вопрос об ударах по американской авиабазе "Аль-Удейд" в Катаре, министр отметил, что эти действия "подпадают под право на самооборону".

"Удары не были нацелены на нарушение суверенитета и территориальной целостности соседей Ирана. Исламская Республика, полностью уважая суверенные и национальные права соседних стран, считает необходимым дать решительный ответ, чтобы защитить свое существование. Соединенные Штаты не смогут использовать территории других стран для достижения своих целей и дестабилизации региона", - сказал Арагчи.