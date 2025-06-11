Арагчи: Соглашение Ирана с США находится в пределах досягаемости

Арагчи: Соглашение Ирана с США находится в пределах досягаемости

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил уверенность, что Тегеран и Вашингтон могут достичь соглашения на переговорах по иранской ядерной программе в скором времени.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Поскольку мы продолжим переговоры в воскресенье, ясно, что соглашение, которое может обеспечить продолжающийся мирный характер ядерной программы Ирана, находится в пределах досягаемости и может быть достигнуто быстро", - написал он.

Иранский министр подчеркнул, что устраивающий Тегеран результат будет возможен, если Ирану по итогам переговоров разрешат продолжить свою программу по обо‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌гащению урана под наблюдением МАГАТЭ, а также если санкции против страны будут отменены.

При этом Аракчи отметил, что основой для соглашения может стать договоренность о том, что Иран никогда не получит ядерное оружие.