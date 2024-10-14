Арагчи: Непрямые переговоры Ирана и США приостановлены из-за особой ситуации в регионе

Переговорный процесс Ирана и США при посредничестве Омана приостановлен из-за особой ситуации на Ближнем Востоке.

Переговорный процесс Ирана и США при посредничестве Омана приостановлен из-за особой ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на агентство İRNA, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи во время своего визита в Маскат.

"Маскатский процесс в настоящее время приостановлен из-за особой ситуации в регионе. Сейчас мы не видим основы для проведения переговоров. Как только мы сможем преодолеть нынешний кризис, мы решим, возвращаться к этой работе или нет", сказал глава ведомства.

По его словам, Оман всегда играл важную роль на Ближнем Востоке, помогал в урегулировании различных конфликтов и оказывал услуги посредника в отношениях между Тегераном и Вашингтоном, передавая послания и создавая условия для ведения переговоров.

"И США, и европейские страны, и страны региона должны знать, какова позиция Ирана. Наша позиция совершенно ясна. Мы много раз повторяли, что не хотим войны и конфликтов, хотя мы к этому полностью готовы. Мы считаем, что дипломатия должна сработать и не допустить этого. Регион находится в состоянии повышенной готовности и может оказаться на грани масштабных конфликтов, а дипломатия - единственный способ предотвратить крупные кризисы и избежать эскалации напряженности и войны", - резюмировал он.