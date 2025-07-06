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Арагчи: БРИКС призван сыграть ключевую роль в защите мирового порядка

Арагчи: БРИКС призван сыграть ключевую роль в защите мирового порядка БРИКС, руководствуясь принципами многосторонности, призван сыграть ключевую роль в защите справедливого мирового порядка.
Другие страны
6 июля 2025 г. 21:53
Арагчи: БРИКС призван сыграть ключевую роль в защите мирового порядка

БРИКС, руководствуясь принципами многосторонности, призван сыграть ключевую роль в защите справедливого мирового порядка.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, выступая на саммите объединения в Рио-де-Жанейро.

"БРИКС, опираясь на принципы укрепления многосторонности, справедливости и сотрудничества, а также неизменно выступая в поддержку международного правового порядка, основанного на Уставе ООН, находится в уникальном и ответственном положении, позволяющем играть ключевую роль в условиях беспрецедентных нарушений и попрания основополагающих принципов Устава ООН", - сказал он.

Глава иранского внешнеполитического ведомства также отметил, что "мир и безопасность - это не только основа инклюзивного и устойчивого развития для всех, но и необходимое условие для построения более справедливого, гуманного и безопасного мирового порядка".

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