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Арабский валютный фонд выделил Йемену $1 млрд на поддержку реформ

Арабский валютный фонд выделил Йемену $1 млрд на поддержку реформ Йемен и Арабский валютный фонд (АВФ) подписали соглашение о предоставлении республике 1 млрд долларов на осуществление экономических, финансовых и валютных реформ.
Другие страны
27 ноября 2022 г. 20:18
Арабский валютный фонд выделил Йемену $1 млрд на поддержку реформ

Йемен и Арабский валютный фонд (АВФ) подписали соглашение о предоставлении республике 1 млрд долларов на осуществление экономических, финансовых и валютных реформ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает йеменское правительственное информационное агентство Saba.

Программа реформ рассчитана на 2022-2025 годы и направлена на укрепление финансовой системы, восстановление государственных институтов, диверсификацию производственной базы, содействие всестороннему экономическому росту, устойчивому развитию, а также созданию новых рабочих мест.

На церемонии подписания йеменскую сторону представлял министр финансов Салем Салех бен Брейк. Как он указал на пресс-конференции, запланированные преобразования будут способствовать "увеличению добычи нефти, а также ненефтяных доходов, что положительно отразится на экономике Йемена и жизни его граждан".

Председатель совета директоров АВФ Абдурахман Абдалла аль-Хамиди со своей стороны подчеркнул "важность подписанного соглашения для продвижения экономических реформ в Йемене и восстановления финансовых и валютных институтов". Он выразил уверенность, что реформы помогут "снизить уровень безработицы и повысить уровень жизни".

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Версия на азербайджанском языке Ərəb Valyuta Fondu Yəmənə 1 milyard dollar ayırıb

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