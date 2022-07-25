О нас

Арабский астронавт отправится на МКС в 2023 году

Арабский астронавт отправится на МКС в 2023 году Астронавт из Объединённых Арабских Эмиратов Султан Аль-Нейади в 2023 году отправится на Международную космическую станцию (МКС) в составе миссии космического корабля Crew Dragon-6 компании SpaceX.
Другие страны
25 июля 2022 г. 18:11
Арабский астронавт отправится на МКС в 2023 году

Астронавт из Объединённых Арабских Эмиратов Султан Аль-Нейади в 2023 году отправится на Международную космическую станцию (МКС) в составе миссии космического корабля Crew Dragon-6 компании SpaceX.

Как передает Report со ссылкой на Interfax, об этом сообщил генеральный директор Космического центра имени Мухаммеда бин Рашида Салем Аль-Марри.

"Наилучшие пожелания Аль-Нейади в связи с его выбором для первой долгосрочной миссии арабского астронавта. Султан отправится (на МКС - ИФ) в составе экипажа миссии NASA SpaceX Crew-6 весной 2023 года, пробудет шесть месяцев на борту МКС и будет проводить ценные эксперименты", - сообщил Аль-Марри в соцсетях.

По его словам, Аль-Неяди прошёл интенсивную подготовку, в том числе тренировался в Космическом центре имени Джонсона в США; к моменту старта общее время, затраченное им на тренировки, достигнет пяти лет.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

В США за неделю установлено более 1 тыс. температурных рекордов на фоне жары
В США за неделю установлено более 1 тыс. температурных рекордов на фоне жары
25 июля 2022 г. 15:51
В Японии выявили первый случай заражения человека оспой обезьян
В Японии выявили первый случай заражения человека оспой обезьян
25 июля 2022 г. 15:20
Индия перебросила истребители Rafale к границе с Китаем в Ладакхе
Индия перебросила истребители Rafale к границе с Китаем в Ладакхе
25 июля 2022 г. 14:49
Израильская полиция арестовала 9 человек, подозреваемых в шпионаже
Израильская полиция арестовала 9 человек, подозреваемых в шпионаже
25 июля 2022 г. 14:36
Рабочие трех заводов Boeing в США решили провести забастовку
Рабочие трех заводов Boeing в США решили провести забастовку
25 июля 2022 г. 13:09
Драупади Мурму приняла присягу и стала 15-м президентом Индии
Драупади Мурму приняла присягу и стала 15-м президентом Индии
25 июля 2022 г. 10:03
Индия разместит зенитно-ракетные комплексы С-400 на границе с Китаем
Индия разместит зенитно-ракетные комплексы С-400 на границе с Китаем
25 июля 2022 г. 09:54
Британская разведка: Российское командование перед дилеммой
Британская разведка: Российское командование перед дилеммой
25 июля 2022 г. 09:40
На Тайване начались пятидневные военные учения с боевыми стрельбами
На Тайване начались пятидневные военные учения с боевыми стрельбами
25 июля 2022 г. 09:23
Китай вводит меры по предотвращению ввоза оспы обезьян через границу
Китай вводит меры по предотвращению ввоза оспы обезьян через границу
25 июля 2022 г. 09:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi