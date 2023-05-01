Арабские страны выступили за вывод из Сирии всех иностранных сил

Министры иностранных дел Египта, Иордании, Ирака, Саудовской Аравии и Сирии согласовали в понедельник на совещании в Аммане дорожную карту по всестороннему урегулированию сирийского кризиса.

Министры иностранных дел Египта, Иордании, Ирака, Саудовской Аравии и Сирии согласовали в понедельник на совещании в Аммане дорожную карту по всестороннему урегулированию сирийского кризиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции вице-премьер и глава МИД Иордании Айман ас-Сафади.

"Встреча в Аммане открывает новый этап после 12-летнего конфликта в Сирии, - указал он. - Арабы берут на себя инициативу по политическому решению, будут добиваться прекращения экономической блокады и возвращения беженцев к родным очагам".

Как отметил ас-Сафади, переговоры в Аммане проходили в позитивной атмосфере, их целью было создание условий для восстановления членства Сирии в рядах Лиги арабских государств (ЛАГ). "Однако решение о возвращении Сирии в ряды межарабского сообщества и ее участии в следующем саммите должно быть принято единогласно всеми странами - членами ЛАГ", - подчеркнул он.

Как отмечается в итоговом заявлении, арабские страны выступают за такое политическое решение сирийского кризиса, которое бы привело к выводу из страны всех незаконно присутствующих там иностранных сил.

"Политическое решение должно сохранить суверенитет Сирии, удовлетворить чаяния ее народа и избавить ее от терроризма", - приводит выдержки из заявления телеканал Al Hadath.