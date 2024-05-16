Арабские страны выступили за размещение международных миротворческих сил в Палестине

Лидеры арабских стран, принимающие участие во встрече на высшем уровне в столице Бахрейна Манаме, выступили за размещение международных миротворческих сил в Палестине.

Лидеры арабских стран, принимающие участие во встрече на высшем уровне в столице Бахрейна Манаме, выступили за размещение международных миротворческих сил в Палестине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в декларации саммита, которую процитировал телеканал Al Hadath.

Арабские страны "призывают к размещению международных сил по защите и поддержанию мира в Палестине до тех пор, пока не будет принято [положительное] решение о создании двух государств", - указывается в документе.