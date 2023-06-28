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Арабские страны впервые за последние три года празднуют Гурбан байрамы без коронавирусных ограничений

Арабские страны впервые за последние три года празднуют Гурбан байрамы без коронавирусных ограничений Мусульмане мира сегодня отмечают один из главных исламских праздников - Гурбан байрамы (Ид аль-Адха).
Другие страны
28 июня 2023 г. 03:24
Арабские страны впервые за последние три года празднуют Гурбан байрамы без коронавирусных ограничений

Мусульмане мира сегодня отмечают один из главных исламских праздников - Гурбан байрамы (Ид аль-Адха).

Как передает Report, в арабских странах впервые с 2020 года праздничные мероприятия пройдут без коронавирусных ограничений.

Традиционно утро 10-го дня месяца зуль-хиджа по мусульманскому лунному календарю (приходится в этом году на 28 июня) начинается для верующих с молитвы, после которой они совершают обряд жертвоприношения: закалывают животных, обычно баранов или коров. Эта традиция символизирует приближение человека к Всевышнему и восходит к древнему сказанию о пророке Ибрагиме, когда Всевышний послал ему испытание - принести в жертву сына Исмаила. В последний момент Аллах, увидев решимость и силу веры Авраама, приказал ему зарезать барана.

Праздник жертвоприношения неразрывно связан с завершением хаджа - паломничества к святым местам ислама в городе Мекка в Саудовской Аравии. Накануне более 1,8 млн верующих провели главный обряд хаджа - стояние на горе Арафат. С заходом солнца они направились в долину Муздалифа в 9 км от Арафата, где проведут ночь.

Сегодня паломники совершат ритуал побивания шайтана камнями (рами аль-джамарат) и завершат хадж заключительным тавафом - семикратным обходом Каабы в Большой (Заповедной) мечети.

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Версия на азербайджанском языке Ərəb ölkələri ilk dəfə koronavirus məhdudiyyətləri olmadan Qurban bayramını qeyd edir

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