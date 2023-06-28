Арабские страны впервые за последние три года празднуют Гурбан байрамы без коронавирусных ограничений

Мусульмане мира сегодня отмечают один из главных исламских праздников - Гурбан байрамы (Ид аль-Адха).

Мусульмане мира сегодня отмечают один из главных исламских праздников - Гурбан байрамы (Ид аль-Адха).

Как передает Report , в арабских странах впервые с 2020 года праздничные мероприятия пройдут без коронавирусных ограничений.

Традиционно утро 10-го дня месяца зуль-хиджа по мусульманскому лунному календарю (приходится в этом году на 28 июня) начинается для верующих с молитвы, после которой они совершают обряд жертвоприношения: закалывают животных, обычно баранов или коров. Эта традиция символизирует приближение человека к Всевышнему и восходит к древнему сказанию о пророке Ибрагиме, когда Всевышний послал ему испытание - принести в жертву сына Исмаила. В последний момент Аллах, увидев решимость и силу веры Авраама, приказал ему зарезать барана.

Праздник жертвоприношения неразрывно связан с завершением хаджа - паломничества к святым местам ислама в городе Мекка в Саудовской Аравии. Накануне более 1,8 млн верующих провели главный обряд хаджа - стояние на горе Арафат. С заходом солнца они направились в долину Муздалифа в 9 км от Арафата, где проведут ночь.

Сегодня паломники совершат ритуал побивания шайтана камнями (рами аль-джамарат) и завершат хадж заключительным тавафом - семикратным обходом Каабы в Большой (Заповедной) мечети.