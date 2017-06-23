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    Арабские страны требуют от Катара разрыва дипотношений с Ираном и закрытия турецкой базы

    Катар также должен закрыть телеканал Al-Jazeera© Courtesy İmage

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Арабские страны передали Катару список требований, которые стране необходимо выполнить для нормализации отношений.

    Как отмечает Report со ссылкой на Associated Press, в частности, они ожидают, что Катар разорвёт дипломатические отношения с Ираном и закроет турецкую базу. Катар также должен закрыть телеканал Al-Jazeera.

    Ранее сообщалось, что Кувейт предоставил Катару перечень требований четырёх арабских стран, но подробностей о том, что находится в списке не было.

    5 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма. Позднее к ним присоединились власти Ливии, Йемена, Мальдив, Мавритании и Коморских Островов.

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