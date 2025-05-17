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Арабские страны приветствовали переговоры США и Ирана по ядерному досье

Арабские страны приветствовали переговоры США и Ирана по ядерному досье Страны Лиги арабских государств (ЛАГ) поддержали переговоры между США и Ираном по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Тегерана.
Другие страны
17 мая 2025 г. 21:31
Арабские страны приветствовали переговоры США и Ирана по ядерному досье

Страны Лиги арабских государств (ЛАГ) поддержали переговоры между США и Ираном по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Тегерана.

Как передает Report, об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита организации в Багдаде.

"Мы подтверждаем, что нарастающая напряженность на международной арене указывает на ослабление дипломатии и возрастание роли силы при урегулировании конфликтов и споров", - указывается в документе. "В этом контексте мы выражаем поддержку переговорам между Ираном и США, направленным на достижение положительных результатов при использовании ядерной энергии в мирных целях, а также на обеспечение того, чтобы уровень обогащения урана не превышал значений, необходимых для мирных нужд", - подчеркнули лидеры арабских стран, отметив посредническую роль Омана на консультациях между США и Ираном.

Участники саммита в иракской столице также подтвердили необходимость создания на Ближнем Востоке "зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения". В связи с этим лидеры арабских стран призвали "все заинтересованные стороны присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия".

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Версия на азербайджанском языке Ərəb ölkələri ABŞ-İran nüvə danışıqlarını alqışlayır

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