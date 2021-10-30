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Арабские страны отозвали ливанского посла за недружественную реплику министра

Арабские страны отозвали ливанского посла за недружественную реплику министра Правительство Саудовской Аравии приняло решение о высылке из страны посла Ливана в Эр-Рияде.
Другие страны
30 октября 2021 г. 16:30
Арабские страны отозвали ливанского посла за недружественную реплику министра

Правительство Саудовской Аравии приняло решение о высылке из страны посла Ливана в Эр-Рияде.

Как передает Report. об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство SPA.

Причиной стали недружественные высказывания министра информации Ливана Джорджа Кардахи по поводу конфликта в Йемене. Кроме того, саудовские власти объявили о полном прекращении импорта аграрной продукции из Ливана. Из Бейрута отозван также посол королевства Валид аль-Бухари.

В свою очередь, руководство Кувейта отзывает своего посла из Бейрута для консультаций и требует от временного поверенного в делах посольства Ливана в эмирате, чтобы он покинул территорию страны в течение 48 часов. Об этом говорится в распространенном в субботу коммюнике кувейтского внешнеполитического ведомства. Аналогично, Бахрейн потребовал от посла Ливана покинуть страну в течение 48 часов.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати и президент Мишель Аун выступили с заявлениями, в которых подчеркнули, что "реплика Кардахи не отражает официальную позицию Бейрута".

Отметим, что во вторник Кардахи сообщил в Twitter, что некоторые СМИ распространили отрывки из его интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, записанного 5 августа, то есть за месяц до назначения на пост министра. В нем он выступил в защиту йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" и осудил агрессию Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов против Йемена.

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Версия на английском языке Three Arab countries expel Lebanese envoy
Версия на азербайджанском языке Üç ərəb ölkəsi Livan səfirini qovub

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