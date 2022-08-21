О нас

Арабские страны осудили теракт в Могадишо

Арабские страны осудили теракт в Могадишо Арабские страны осудили нападение боевиков террористической организации "Аш-Шабаб" на отель "Хайят" в столице Сомали Могадишо.
Другие страны
21 августа 2022 г. 09:09
Арабские страны осудили теракт в Могадишо

Арабские страны осудили нападение боевиков террористической организации "Аш-Шабаб" на отель "Хайят" в столице Сомали Могадишо.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", с письменными заявлениями с осуждением теракта в Сомали выступили министерства иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Египта, Бахрейна, Иордании и Кувейта.

Председатель арабского парламента Адиль бин Абдуррахман аль-Усуми отметил о своей поддержке правительства Сомали в борьбе с терроризмом и мер, предпринимаемых для защиты своей территории и граждан.

Усуми призвал международное сообщество оказать необходимую поддержку правительству Сомали и силам безопасности в деле искоренения терроризма и установления мира в стране.

Напомним, что в результате нападения боевиков террористической организации "Аш-Шабаб" 20 августа на гостиницу "Хайят" в Могадишо погибли 21 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərəb ölkələri Somalidəki terror aktını pisləyib

Самое читаемое

Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
14 августа 2022 г. 12:11
В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения
В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения
14 августа 2022 г. 23:33
В Азербайджане число выданных по гослинии ипотечных кредитов приблизилось к 40 тыс.
В Азербайджане число выданных по гослинии ипотечных кредитов приблизилось к 40 тыс.
15 августа 2022 г. 11:31
В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
17 августа 2022 г. 12:30
Азербайджан втрое увеличил доходы от экспорта нефти во Вьетнам
Азербайджан втрое увеличил доходы от экспорта нефти во Вьетнам
17 августа 2022 г. 16:08
Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1%
Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1%
18 августа 2022 г. 15:54
В Исмаиллы произошло ДТП с участием гражданки России, есть пострадавший
В Исмаиллы произошло ДТП с участием гражданки России, есть пострадавший
18 августа 2022 г. 13:02
Из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна
Из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна
18 августа 2022 г. 16:22
При пожаре на нефтехранилище в кубинском Матансасе погибли 16 человек
При пожаре на нефтехранилище в кубинском Матансасе погибли 16 человек
19 августа 2022 г. 01:42
В Днепре слышны мощные взрывы
В Днепре слышны мощные взрывы
20 августа 2022 г. 11:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi