Арабские страны осудили теракт в Могадишо

Арабские страны осудили нападение боевиков террористической организации "Аш-Шабаб" на отель "Хайят" в столице Сомали Могадишо.

Арабские страны осудили нападение боевиков террористической организации "Аш-Шабаб" на отель "Хайят" в столице Сомали Могадишо.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", с письменными заявлениями с осуждением теракта в Сомали выступили министерства иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Египта, Бахрейна, Иордании и Кувейта.

Председатель арабского парламента Адиль бин Абдуррахман аль-Усуми отметил о своей поддержке правительства Сомали в борьбе с терроризмом и мер, предпринимаемых для защиты своей территории и граждан.

Усуми призвал международное сообщество оказать необходимую поддержку правительству Сомали и силам безопасности в деле искоренения терроризма и установления мира в стране.

Напомним, что в результате нападения боевиков террористической организации "Аш-Шабаб" 20 августа на гостиницу "Хайят" в Могадишо погибли 21 человек.