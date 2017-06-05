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    Арабские страны обвинили Катар в поддержке "Аль-Каиды" и ИГ

    На основании этого коалиция приостановила участие Катара в йеменской операции

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Коалиция во главе с Саудовской Аравией, сформированная для борьбы с повстанцами в Йемене, обвинила Катар в поддержке террористических организаций "Аль-Каиды" и "Исламское государство", сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

    На основании этого коалиция приостановила участие Катара в йеменской операции.

    Ранее о разрыве дипломатических отношений с Катаром объявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. С Дохой приостановлено воздушное и морское сообщение.

    Арабские страны обвинили Катар в поддержке терроризма и дестабилизации обстановки в регионе. Египет, в частности, заявил, что Доха поддерживает "Братьев-мусульман".

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