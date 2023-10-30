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Арабские страны готовятся провести экстренный саммит по ситуации в секторе Газа

Арабские страны готовятся провести экстренный саммит по ситуации в секторе Газа Арабские страны проводят консультации для подготовки к экстренному саммиту, посвященному ситуации в секторе Газа.
Другие страны
30 октября 2023 г. 20:49
Арабские страны готовятся провести экстренный саммит по ситуации в секторе Газа

Арабские страны проводят консультации для подготовки к экстренному саммиту, посвященному ситуации в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Джамаль Рушди.

"Проводятся интенсивные консультации по подготовке экстренного арабского саммита для обсуждения военной эскалации в секторе Газа", - сказал Рушди.

По его убеждению, этот саммит "придаст четкий импульс арабской и международной позиции относительно ситуации" в палестинском анклаве.

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