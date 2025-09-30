Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Арабские и мусульманские страны распространили совместное заявление в поддержку плана Трампа

    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 15:08
    Арабские и мусульманские страны распространили совместное заявление в поддержку плана Трампа

    Арабские и мусульманские страны распространили совместное заявление в поддержку мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, МИД ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Египта, Иордании, Индонезии, Пакистана, Турции распространили совместное заявление, в котором подтверждают свою приверженность работе с Соединенными Штатами для прекращения войны в Газе посредством всеобъемлющего соглашения.

    Страны подчеркивают жизненную необходимость беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, отказа от принудительного перемещения палестинцев и освобождения израильских заложников – ключевых пунктов плана Трампа.

    В заявлении говорится, что соглашение должно включать механизм, гарантирующий безопасность всех сторон. Также подчеркнута важность полного вывода израильских войск и восстановления сектора Газа.

