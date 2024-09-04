Арабские фонды планируют инвестировать $7 млрд в экономику Казахстана

Арабская координационная группы (АКГ) планирует осуществить долгосрочные прямые инвестиции в экономику Казахстана предположительно на сумму семь млрд долларов на первоначальном этапе.

Арабская координационная группа (АКГ) планирует осуществить долгосрочные прямые инвестиции в экономику Казахстана на ориентировочную сумму в семь млрд долларов на первоначальном этапе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте премьер-министра Республики Казахстан.

Согласно информации, в Астане состоялось заседание круглого стола Арабской координационной группы, объединяющей такие институты, как Исламский банк развития, Саудовский фонд развития, Фонд международного развития OPEC, Кувейтский фонд экономического развития и Фонд развития Абу-Даби.

"Сегодня мы делаем первый совместный шаг в сторону крепкого и долгого сотрудничества, проводя первое заседание круглого стола Арабской координационной группы в Республике Казахстан. Ваша поддержка и готовность к сотрудничеству являются для нас важным признанием потенциала нашей страны", - отметил на встрече заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров.

Отмечается, что по итогам встречи сторонами были подписаны Протокол заседания круглого стола, Рамочное соглашение об операциях в частном секторе между правительством Республики Казахстан и фондом OPEC, Протокол переговоров между Министерством водных ресурсов и ирригации и Исламским банком развития.

Подписанные документы определяют сферы дальнейшего сотрудничества и перечень потенциальных проектов, говорится в сообщении.