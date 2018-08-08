Арабская община Израиля потребовала отменить закон о национальном характере страны

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Лидеры арабской общины Израиля подали во вторник иск в Верховный суд страны с требованием отменить закон о национальном характере еврейского государства, принятый Кнессетом 19 июля этого года.

Об этом сообщается в коммюнике, распространенном во вторник центром юридической поддержки арабского меньшинства в Израиле "Адалла", который участвует в инициативе, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Центр "Адалла" подал в Верховный суд иск от имени арабского политического руководства в Израиле, включая Совет мэров арабских городов, Высший координационный комитет арабских граждан, а также парламентский блок "Объединенный арабский список" и сам центр "Адалла", - говорится в документе. - В петиции, занявшей по объему около 60 страниц, истцы утверждают, что Верховный суд Израиля должен аннулировать закон о национальном характере еврейского государства, поскольку он является расистским и противоречит всем нормам международного права".

Юристы арабского юридического центра отметили, что, "открыто декларируя Израиль национальным государством только еврейского народа, закон полностью исключает арабских граждан Израиля, которые составляют 20% населения страны и являются в ней коренным национальным меньшинством". В петиции также утверждается, что новый израильский закон "в отношении Восточного Иерусалима и Голанских высот противоречит международному праву".

В среду Кнессет прервет на один день парламентские каникулы и соберется по требованию оппозиции на внеочередное заседание для обсуждения положений закона о национальном характере государства.