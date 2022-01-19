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Арабская коалиция: За последние сутки в Марибе убито 90 хуситов

Арабская коалиция: За последние сутки в Марибе убито 90 хуситов Силы Арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией за последние сутки ликвидировали 90 повстанцев из проиранского движения "Ансаруллах" (хуситы) в йеменской провинции Мариб.
Другие страны
19 января 2022 г. 22:08
Арабская коалиция: За последние сутки в Марибе убито 90 хуситов

Силы Арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией за последние сутки ликвидировали 90 повстанцев из проиранского движения "Ансаруллах" (хуситы) в йеменской провинции Мариб.

Как передает Report, об этом сообщает официальное информационное агентство Саудовской Аравии со ссылкой на заявление коалиции.

"Силы коалиции нанесли 19 авиаударов по принадлежащим хуситам объектам в окрестностях Мариба. В результате обстрелов уничтожено 11 военных транспортных средств и 90 хуситов", - говорится в сообщении.

Хуситы пока не делали никаких заявлений по этому поводу.

Накануне в коалиции заявила о ликвидации 80 хуситов, а также о выведении из строя 9 военных транспортных средств в ходе воздушных операций в районе Мариба.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения «Ансаруллах» и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдаллы Салеха, а с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади.

Из-за вооруженного конфликта в Йемене около 3 млн человек стали вынужденными переселенцами.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией с марта 2015 года оказывает поддержку правительству Йемена в борьбе с хуситами.

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Версия на азербайджанском языке Ərəb koalisiyası Yəməndə 90 husini zərərsizləşdirib

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