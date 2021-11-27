Арабская коалиция уничтожила склад оружия хуситов в Йемене

ВВС Арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли серию ударов по объектам повстанцев из движения "Ансаруллах" (хуситы).
Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", в командовании Коалиции сообщили, что в числе прочих уничтожены предприятие по производству дронов и склады с оружием.
Аваиудары также нанесены по военному лагерю в районе Зехбан на севере столицы Йемена Саны.
В последние дни силы Коалиции наносят интенсивные авиаудары по военным объектам хуситов в районе Саны.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения "Ансаруллах" и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салеха, с другой - правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади.
Из-за вооруженного конфликта в Йемене около трех миллионов человек стали вынужденными переселенцами.
С 2014 года хуситы удерживают контроль над частью регионов страны, включая столицу Йемена Сану.
С 2015 года Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительство Йемена.