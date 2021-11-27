Арабская коалиция уничтожила склад оружия хуситов в Йемене

ВВС Арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли серию ударов по объектам повстанцев из движения «Ансаруллах» (хуситы).

ВВС Арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли серию ударов по объектам повстанцев из движения "Ансаруллах" (хуситы).

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", в командовании Коалиции сообщили, что в числе прочих уничтожены предприятие по производству дронов и склады с оружием.

Аваиудары также нанесены по военному лагерю в районе Зехбан на севере столицы Йемена Саны.

В последние дни силы Коалиции наносят интенсивные авиаудары по военным объектам хуситов в районе Саны.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения "Ансаруллах" и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салеха, с другой - правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади.

Из-за вооруженного конфликта в Йемене около трех миллионов человек стали вынужденными переселенцами.

С 2014 года хуситы удерживают контроль над частью регионов страны, включая столицу Йемена Сану.

С 2015 года Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительство Йемена.