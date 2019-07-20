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Арабская коалиция провела военную операцию в йеменской провинции Сана

​Арабская коалиция провела военную операцию в йеменской провинции Сана
© Getty Images

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией провела военную операцию в йеменской столичной провинции Сана, находящейся под контролем повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла".

Как передаёт Report, об этом сообщает саудовское агентство SPA со ссылкой на заявление официального представителя коалиции Турки аль-Малики.

"Командование совместных сил коалиции сегодня утром выполнило военную операцию с целью разрушения пяти позиций ПВО и складов с баллистическими ракетами в провинции Сана", - заявил аль-Малики.

По его словам, данная операция является продолжением предыдущих военных операций, нацеленных на уничтожение потенциала воздушной обороны хуситов. Аль-Малики отметил, что этот потенциал представляет собой прямую угрозу для самолетов ООН, воздушной навигации и жизни мирных жителей.

Он также добавил, что операция проводилась в соответствии с международным гуманитарным правом, и командование совместными силами приняло все необходимые меры для защиты мирных жителей.

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